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رياضة

فخر العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأكثر تتويجا في القرن الـ21 متفوقا على بايرن ميونخ وبرشلونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:38 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
تصدر فريق الأهلي قائمة الأكثر تتويجا البطولات على مستوى فرق العالم في القرن الـ 21 .

وجاء النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 41 لقبًا، بينما جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بـ 40 لقبًا، فيما حل برشلونة رابعًا بـ 40 لقبا.

قائمة الأندية الأكثر تتويجا على مستوى العالم في القرن الـ 21 وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي:

1- الأهلي : 41 لقبا

2- بايرن ميون: 40 لقبا

3-  بينكولن ريد 40 لقبا

4: برشلونة: 34 لقبا

5- بورتو: 33 لقبا

6-  شاختار: 33 لقبا

7-  سيلتك: 33 لقبا

8- دينامو زغرب: 33 لقبا

9- شيريف تيراسبول: 33 لقبا

10-  أوكلاند سيتي: 33 لقبا

11- ريال مدريد: 30 لقبا

12- باريس سان جيرمان: 29 لقبا

13- بيونيك يريفان: 26 لقبا

14- دينامو كييف: 25 لقبا

15- أولمبياكوس: 25 لقبا
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