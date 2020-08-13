الأهلي مش طرف.. المنسق العام لـ صن داونز عن أزمة نادي القرن: لماذا صمت الزمالك 19 عاما!





وكان الزمالك أعلن مؤخرا عن تجهيزه ملفا تمهيدا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة، لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن.





وقال خالد علي في تصريحات لـ " صدى البلد:" النادي الأهلي ليس طرفا بشأن أزمة نادي القرن، الأهلي توج في عام 2001 بلقب نادي القرن الأفريقي في جوهانسبرج".





وتابع:" أتمنى أن يخبرنا مسؤولو نادي الزمالك لماذا يتحدثوا عن أزمة نادي القرن طوال الـ 19 عاما الماضية، لكن في النهاية إذا كان يشعر نادي الزمالك أنه مظلوما فعليه التقدم بشكوى".

علق المصري خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي على مطالبة نادي الزمالك بأحقيته بلقب نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي عام 2001.