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أخبار العالم

السودان: لجان لمراجعة ملفات السلام الخاصة بمسار دارفور والمنطقتين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن ثلاث لجان تقوم بمراجعة وتنقيح وصياغة ملفات القضايا السياسية، والترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وملف القضايا السياسية للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وواصل وفدا الحكومة والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية"، اجتماعاتهما صباح اليوم /الخميس/ بمقر المفاوضات في جوبا، بحضور فريق لجنة الوساطة من جنوب السودان.

وأوضح عضو لجنة الوساطة الجنوبية أنه سيتم التوقيع على الملفات الثلاثة، مساء اليوم في جوبا، ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى غدا /الجمعة/.
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