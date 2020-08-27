إعصار لورا يضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية

أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الخميس، وصول الإعصار لورا إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات.

وقال المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "الإعصار بالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا ترافقه رياح سرعتها 240 كلم في الساعة".

ويشير المركز، الذي يتخذ مقرا له في فلوريدا، إلى "عاصفة كارثية" و"رياح عاتية" وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا.