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أخبار العالم

إسرائيل تعلن اسم الشركة التى ستقوم بأول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه وقع الاختيار على شركة العال الإسرائيلية لتشغيل أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي.

وبحسب الإعلان الإسرائيلي، من المقرر أن تنقل الشركة مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات في الإمارات.

وكانت الامارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنوا في بيان ثلاثي في وقت سابق من هذا الشهر التوصل إلى اتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصلت إليه مؤخرا الإمارات وإسرائيل يمثل أهم خطوة تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.

وكان رئيس الموساد، يوسي كوهين، قد أجرى زيارة إلى الإمارات التقى خلالها بكبار مسؤولي الإمارات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه كلف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، بترؤوس وفد للذهاب إلى الإمارات وإجراء مباحثات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

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