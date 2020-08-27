الرئيس التونسي يوجه رسالة ضمنية لـ الغنوشي باحترام الدستور

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، حيث تحدثا عن الوضع العام بالبلاد خاصة المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة.





ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال سعيد إن مسار تكوين حكومة انطلق منذ 15 نوفمبر الماضي، لكن طالت المدة دون التوصل إلى الاستقرار المنشود.





وأضاف أنه حريص على احترام الدستور بقدر حرصه على خروج تونس من التردي الذي آلت إليه الأوضاع.





فيما قال راشد الغنوشي إن هذا اللقاء من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة بما يخدم استقرار البلاد.





وأوضح أنه تم التطرق إلى ما حدث من اضطراب في قائمة الوزراء، مضيفا أنه تم الحديث أيضا عن الأوضاع الدستورية وضرورة توسيع المشاورات خاصة في ما يتعلق بتطوير القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية.





يأتي ذلك في الوقت الذي حسمت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، الخميس، موقفها بخصوص منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وقرّرت عدم تزكية نواب كتلتها البرلمانية (16 نائبا) للحكومة الجديدة، متّهمة رئيس الوزراء المكلّف بالخضوع إلى إملاءات حركة النهضة.



