AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أسامة حسني يستفز مرتضى منصور وجماهير الزمالك بتصريح مثير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
استفز الشيخ أسامة حسني نجم الأهلي السابق وزج ابنة الكابتن محمود الخطيب، جماهير الزمالك والمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بتصريح مثير أمس في الاستديو التحليلي لمباراة الفريق الأحمر والجونة بالجولة الـ 22 للدوري.

وعلق أسامة حسنى على مداخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع القناة بشأن بيان الزمالك حول رفض محمود الخطيب رئيس النادي تلبية دعوة المستشار مرتضى منصور لحضور افتتاح مسجد طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى غدا بالقلعة البيضاء .

وقال أسامة حسنى مستفزا جماهير الزمالك ومرتضى منصور: مستعدين نعمل معاهدة سلام مع الشيطان ولا نمد أيدنيا لهذا الشخص في إشارة لرئيس الزمالك .

وكان الزمالك قد أصدر بيانا يؤكد فيه رفض مجلس الأهلى برئاسة الخطيب استقبال مندوب القلعة البيضاء القائم بأعمال مدير العلاقات العامة على مدار يومين ورفض الدعوة لرأب الصدع بين القطبين الكبيرين حرصا على نبذ التعصب والحد من إثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك .

وأصدر الأهلى بيانا صباح اليوم يفند فيه أسباب رفضه دعوة رئيس الزمالك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة بدعوى الإساءة لرموز القلعة الحمراء .

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JivaaxXeAhA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان حنوناً ورائعاً معي.. حليمة بولند تتحدث لأول مرة عن علاقتها بالقذافي

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور ينفي الانسحاب من الدوري.. نجم الأهلي يرفض هجوم لاعب الزمالك على الخطيب

من عبد الناصر إلى السيسي.. كيف يقضي رؤساء مصر عيد الأضحى|شاهد

عمرو دياب من "مصر قالت" لـ "يا بلدنا يا حلوة".. عندما توظف فنك لخدمة وطنك

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

ترشيحاتنا

20 سبتمبر استئناف الحبس والغرامة لـ سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد

قصة صيام عاشوراء وتاسوعاء .. معلومات لا يعرفها الكثير

اليونان وقبرص تطلبان تدخل حلف الناتو لوقف استفزازات تركيا

الداخلية: لا صحة لما تداولته صفحات جماعة الإخوان عن صحة إسراء عبد الفتاح فى السجن

قتل ابنتيه بدم بارد وهرب 12 سنة.. القصة الكاملة للقبض على المصري ياسر عبدالفتاح في أمريكا

من قرأ هذه الآية بعد كل صلاة دخل الجنة.. اغتنمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا