شاهد.. أسامة حسني يستفز مرتضى منصور وجماهير الزمالك بتصريح مثير

استفز الشيخ أسامة حسني نجم الأهلي السابق وزج ابنة الكابتن محمود الخطيب، جماهير الزمالك والمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بتصريح مثير أمس في الاستديو التحليلي لمباراة الفريق الأحمر والجونة بالجولة الـ 22 للدوري.





وعلق أسامة حسنى على مداخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع القناة بشأن بيان الزمالك حول رفض محمود الخطيب رئيس النادي تلبية دعوة المستشار مرتضى منصور لحضور افتتاح مسجد طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى غدا بالقلعة البيضاء .





وقال أسامة حسنى مستفزا جماهير الزمالك ومرتضى منصور: مستعدين نعمل معاهدة سلام مع الشيطان ولا نمد أيدنيا لهذا الشخص في إشارة لرئيس الزمالك .





وكان الزمالك قد أصدر بيانا يؤكد فيه رفض مجلس الأهلى برئاسة الخطيب استقبال مندوب القلعة البيضاء القائم بأعمال مدير العلاقات العامة على مدار يومين ورفض الدعوة لرأب الصدع بين القطبين الكبيرين حرصا على نبذ التعصب والحد من إثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك .





وأصدر الأهلى بيانا صباح اليوم يفند فيه أسباب رفضه دعوة رئيس الزمالك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين فى الفترة الأخيرة بدعوى الإساءة لرموز القلعة الحمراء .



