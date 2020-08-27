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تعليم

رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:37 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أحمد على

كرم الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، فريق العمل المنظِّم للمؤتمر الافتراضي الدولي الأول الذي نظمته الجامعة، نهاية شهر مايو الماضي، تحت عنوان: "البحث العلمي ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا"، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


أقرا ايضا :رئيس جامعة طنطا يكرِّم فريق العمل المنظِّم للمؤتمر الافتراضي حول جائحة كورونا


وأشاد د. سبع بالجهود التي بذلها فريق العمل في تنظيم المؤتمر، وخروجه بشكل حضاري، يمثل إضافة جديدة لجامعة طنطا في مواجهتها العلمية والبحثية لجائحة كورونا، الأمر الذي أشاد به الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، في أثناء مشاركتهما بالمؤتمر.


من جانبه، أكد د. كمال عكاشة، نائب رئيس المؤتمر الدولي الافتراضي الأول بجامعة طنطا، أن هذا المؤتمر حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال المشاركات الفعالة للعديد من علماء وباحثي الجامعات والمراكز البحثية على مستوى مصر والعالميْن: العربي والأجنبي، مشيرًا إلى أن المؤتمر خرج بـ40 توصية مهمة، كانت نتاج 26 جلسة علمية.


وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا الكيلاني، مدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر تناول عدة محاور، منها: الاجتماعي، والطبي، والصحي، وشارك فيه 17 متحدثًا و200 مشارك من مختلف الدول العربية والأجنبية.

رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور
رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور
رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور
رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور
رئيس جامعة طنطا يكرم فريق عمل مؤتمر كورونا .. صور
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