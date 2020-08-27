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تعليم

عميد بنات عين شمس: الاعتماد على التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:53 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
اقر اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب  بجامعة عين شمس المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس إعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت إختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية.

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قالت  الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات  جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".

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وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالاضافة الي دورات تدربية لاساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد .


 افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس  وتم  إعتماد تعديل كافة لوائح الكليات وبإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات و استعرضت ا.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي سبل تفعيل لجنة المناهج بكليات الجامعة.




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