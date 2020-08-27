AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الموافقة على 88 طلب تقنين جديد على أراضي الدولة ببني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:34 م
الموافقة على 88 طلب
الموافقة على 88 طلب تقنين جديد على أراضي الدولة ببني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(55)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن،والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،و سمر فتحي مسؤول المنظومة ،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
  
اقرأ ايضا : 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 103 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 88 طلبا جديدا،ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى اليوم"إلى 1874طلب تقنين،فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 666 عقدًا بواقع(494 مباني+ 172 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك. 

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين،ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموافقة على 34 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

عدم التهاون في استرداد حق الدولة.. محافظ أسيوط يواصل اجتماعاته الدورية لمتابعة ملف تقنين الأراضي

محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي

خلال 7 أشهر.. تحرير 400 عقد تقنين على أراضي الدولة ببني سويف

قبول 5 تظلمات لطلبات تقنين على أراضي أملاك الدولة في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش اللبناني عن اشتباكات بيروت| والعشائر العربية: حزب الله السبب

5 أعذار مقبولة.. تعرف على الاستثناءات من عقوبة التخلف عن انتخابات الشيوخ

حسام البدري يزور النادي الأهلي.. اعرف التفاصيل

فتاتان تتزوجان بعضهما في الأردن.. والشرطة تبحث عنهما.. فيديو

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

مقدرش أزعلكم| كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد المشروم

بالابيض الكاجوال.. بوسي شلبي تتألق بإطلالة شبابية .. شاهد

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء