الموافقة على 88 طلب تقنين جديد على أراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(55)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.





وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن،والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،و سمر فتحي مسؤول المنظومة ،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

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وخلال الاجتماع تمت مناقشة 103 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 88 طلبا جديدا،ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى اليوم"إلى 1874طلب تقنين،فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 666 عقدًا بواقع(494 مباني+ 172 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.





وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين ،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.





وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين،ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.