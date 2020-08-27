فى إشارة إلى الأهلي.. تامر أمين يظهر على الهواء بمنديل أحمر

ظهر الإعلامي تامر أمين، ببدلة لونها مختلف وبها منديل أحمر.





وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إنه يقصد الظهور بهذا المنديل، مؤكدًا أن السبب فى ذلك النادي الأهلي.

ولفت تامر أمين، إلى أن النادي الأهلى فاز فى لقاء أمس أمام الجونة بنتيجة واحد صفر فى الـ دقيقة 90.





وتحدث تامر أمين عن استمرار أحمد فتحى فى النادى الأهلى وقال إنه تحدث فى حلقة سابقة عن ذلك، وقد فجر الإعلامي تامر أمين، فى حلقة الثلاثاء الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى لـ نادي بيراميدز، وأن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز، بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعد أن شاهد رمضان صبحى سينتقل لـ بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.