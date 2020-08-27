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توك شو

فى إشارة إلى الأهلي.. تامر أمين يظهر على الهواء بمنديل أحمر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:33 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهى عمرو

ظهر الإعلامي تامر أمين، ببدلة لونها مختلف وبها منديل أحمر.


وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إنه يقصد الظهور بهذا المنديل، مؤكدًا أن السبب فى ذلك النادي الأهلي.

 

ولفت تامر أمين، إلى أن النادي الأهلى فاز فى لقاء أمس أمام الجونة بنتيجة واحد صفر فى الـ دقيقة 90.


وتحدث تامر أمين عن استمرار أحمد فتحى فى النادى الأهلى وقال إنه تحدث فى حلقة سابقة عن ذلك، وقد فجر الإعلامي تامر أمين، فى حلقة الثلاثاء الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى لـ نادي بيراميدز، وأن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز، بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعد أن شاهد رمضان صبحى سينتقل لـ بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.


ولفت تامر أمين،  إلى أن نادي بيراميدز رفض طلب أحمد فتحى مساواته بـ رمضان صبحي وأيضا لاعب الأهلى السابق عبد الله السعيد.

وأشار تامر أمين إلى أن أحمد فتحي يفكر فى البقاء فى الأهلى حال موافقته، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين أحمد فتى والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن الجانب الأيمن للنادي الأهلى يحتاج إلى لاعب قوى مثل أحمد فتحي.
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