فيديو جراف.. مخاطر ارتداء الكمامة أسفل الفم

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نصحت دراسة علمية حديثة بضرورة التوقف عن استخدام الكمامات الطبية بشكل خاطئ وارتدائها بطريقة نصف قناع ، أي إنزالها لأسفل الفم ، حيث أوضحت الدراسة أن ذلك عادة خاطئة تسمح للفيروس بدخول الجسم بسهولة.



