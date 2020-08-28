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فيديو جراف

فيديو جراف.. مخاطر ارتداء الكمامة أسفل الفم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
الكمامات
الكمامات
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منار شعبان
أصبح ارتداء الكمامة شيئا أساسيا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد باعتبارها هي حصن الأمان الوحيد ضد انتقال العدوى إلا أن هناك بعض الناس تقوم بارتداء الكمامة بصورة خاطئة عن طريق إنزالها أسفل الفم وعلى الذقن.

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نصحت دراسة علمية حديثة بضرورة التوقف عن استخدام الكمامات الطبية بشكل خاطئ وارتدائها بطريقة  نصف قناع ، أي إنزالها لأسفل الفم ، حيث أوضحت الدراسة أن ذلك عادة خاطئة تسمح للفيروس بدخول الجسم بسهولة. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مخاطر ارتداء الكمامة أسفل الفم من خلال الفيديو جراف التالي.
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