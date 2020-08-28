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أخبار العالم

أمريكا: سنواصل دعمنا للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للمتضررين من الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وأسفر عن إصابة الآلاف ومقتل المئات. 


وأضاف المسئول في تصريحات لقناة "العربية": "سبب انفجار المرفأ هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان".


وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.


ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.


وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، علم بوجود "كمية كبيرة" من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 يوليو، أي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكدة أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، على الفور.


ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
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