تعرف على فوائد الملح الخشن لتجميل البشرة

تعاني أغلب الفتيات من مشكلة جفاف البشرة خاصةً في فصل الصيف، لذلك نصحت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، باستخدام الملح الخشن الذي يتمتع بفعالية في علاج مشكلات البشرة المختلفة.

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و من فوائد استخدام الملح الخشن:

1- يساعد في تجديد البشرة كونه مقشرا جيدا للبشرة يعمل على تخليصها من طبقات الجلد الميت.

2- يساعد في علاج حب الشباب، كما أنه مرطب ومنعم رائع للجلد.

3- مقشر للشفاه.

4- معالج للتصبغات الجلدية والبقع الداكنة.

5- كما أنه يخلص الجلد من الزيوان ويستعمل كمرطب ومنعم لليدين.

6كما أنه يساعد في محاربة جفاف بشرة القدمين:

-تعاني بشرة القدمين في فصل الصيف من الجفاف والتشقق نتيجة التعرض للأجواء الحارة والمكيفة.

7- يكفي فرك بشرة القدمين بالملح وزيت الزيتون أو زيت اللوز مع القليل من الزيت العطري الذي تفضلون.

8- ثم شطفها جيدًا للحصول على بشرة ناعمة الملمس.

