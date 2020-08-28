الصحة العالمية: إصابات كورونا حول العالم تجاوزت عتبة الـ24 مليونا

أظهر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ24 مليونا اليوم الخميس.





وقالت المنظمة إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بلغ أمس الخميس 24 مليون و212180 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 821462 حالة وفاة.





وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث تجاوز عدد المصابين هناك 5.6 مليون شخص، وتوفي أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.





وأعلنت المنظمة، أمس، أنها ستشكل لجنة للنظر في تغيير القواعد الخاصة بإعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، بعد انتقادات لاستجابتها لجائحة كورونا.





وواجهت منظمة الصحة العالمية اتهامات، لا سيما من واشنطن، بإساءة التصرف حيال الجائحة، وبأنها انتظرت طويلا لدق ناقوس الخطر.





والتقى خبراء منظمة الصحة العالمية في 22 و23 يناير، لكن في تلك المرحلة لم يخلصوا إلى أن الوباء يستحق حالة التأهب القصوى لحالة طوارئ صحية عامة كاملة.



