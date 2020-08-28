ترامب: الانتخابات المقبلة هي الأهم في تاريخ أمريكا.. وسنهزم كورونا قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.





وتعهد ترامب خلال خطاب قبوله الترشيح للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة بحماية الشعب الأمريكي من جميع المخاطر.





وأضاف ترامب: "هذه الانتخابات هي التي ستقرر هل سنحمي الحلم الأمريكي أم نتبنى أجندة اشتراكية، وسنهزم فيروس كورونا ونطور لقاحات ضده قد تكون جاهزة قبل نهاية العام".





وتابع: "هذه الانتخابات هي التي ستقرر هل سنحمي القانون أم نمنح السلطة لمجرمين يهددون الأمريكيين، وعلى الناخبين الاختيار بين تدمير مصير بلادنا على يد الفوضويين أو خلق الوظائف وتعافي الاقتصاد".





وفي وقت سابق، دعا ترامب لأن يخضع هو ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل.





وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث تعقد المناظرات الرئاسية الثلاث في كليفلاند، بولاية أوهايو، في 29 سبتمبر وفي ميامي، بولاية فلوريدا، في 15 أكتوبر وناشفيل، بولاية تينيسي، في 22 أكتوبر.



