في ظهور نادر لها.. مهيب عبد الهادي مع زوجته خلال الإجازة الصيفية

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على قناة mbc مصر، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر مهيب عبد الهادي بصحبة زوجته خلال قضاء اجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.





يذكر أنّ مهيب عبد الهادي، يُقدم برنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.





اقترب النادى الأهلى من حسم لقب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم رسمياََ فى ظل الفارق الكبير فى النقاط بين الأحمر، وبقية الأندية المتواجدة بالمربع الذهبى هذا الموسم.





وتشير جميع المعطيات إلى حسم الأهلي للقب مبكرًا ومن الدور الأول، ولذلك تعتبر المنافسة على اللقب محسومة بشكل كبير، ولكن سيظل الصراع مستمرا وبقوة على المركز الثاني المؤهل لدورى أبطال إفريقيا.





ويتنافس على المركز الثانى كل من "الزمالك وبيراميدز، وابتعد المقاولون العرب والاتحاد السكندري بعد تراجع الأداء وخسارة النقاط بعد عودة الدوري.











