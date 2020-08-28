رسالة رومانسية من أبو هشيمة لـ ياسمين صبري

، في لقطة رومانسية بأحدث ظهور لهما.

، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضن زوجته

وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.



