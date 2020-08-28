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فن

رسالة رومانسية من أبو هشيمة لـ ياسمين صبري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:27 ص
أحمد أبو هشيمة -
أحمد أبو هشيمة - ياسمين صبري
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سعيد فراج
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضن زوجته الفنانة ياسمين صبري، في لقطة رومانسية بأحدث ظهور لهما. 

وظهر أحمد أبو هشيمة في الصورة، يرتدي بنطال وقميص كلاسيك، بينما أرتدت ياسمين صبري، في الصورة فستان أصفر مفتوح من الأجناب، وعلق «أبو هشيمة» على الصورة برمز القلوب. 

وكانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل. 

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