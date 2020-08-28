لقطات حية تبرز إزالة حطام انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية،لقطات جوية للتقدم الذي أحرزته الفرق المختصة في إزالة حطام مرفأ بيروت، بعد الانفجار الذي حدث هذا الشهر ، والذي سبب أيضًا ضررًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية، وتسبب بمقتل نحو 180 شخصًا.





وقد عرضت اليونسكو هذه اللقطات ضمن حملة تجريها لجمع التبرعات للمدينة المنكوبة وستنظم المنظمة مؤتمرين لجمع التبرعات وتمويل لدعم إعادة إعمار المدينة.





وأكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي خلال زيارتها لإحدى المدارس المدمرة جراء الانفجار، إن مؤتمرين يجري التحضير لهما، أحدهما بهدف جمع التمويل لدعم المواقع التراثية في المدينة، حيث تسعى اليونسكو إلى الحصول على مئات الملايين من الدولارات.





وبحسب اليونيسكو فإن الانفجار تسبب بتدمير أو تضرر نحو 160 مدرسة، وأن نحو 85 ألف طفل تأثروا بشكل مباشر. وقالت إن التقييمات تظهر أن هنالك حاجة لنحو 22 مليون دولار لإعادة بناء المدارس المتضررة.