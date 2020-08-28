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محافظات

بعد كارثة منزل المحلة.. إخلاء 22 منزلا آيلا للسقوط

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي  محافظ الغربية اليوم توجيهاته لنائبه الدكتور أحمد عطا بضرورة تشكيل لجنة لحصر العقارات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات بكل مركز ومدينة واتخاذ اللازم للعرض الفوري على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

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وأوضح محافظ الغربية أنه تقرر تشكيل لجان تضم نائب رئيس الحي ومدير التنظيم بالمركز والمدينة "عضوا" ومهندس التنظيم بالمركز أو المدينة "عضوا" وفني المنطقة بالمركز أو المدينة "عضوا" ومن تراه اللجنة مناسبا للتصدي لظاهرة انهيار المنازل الأيلة للسقوط.

وكشف ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة أن اللجنه الهندسيه المشكلة لفحص المباني والعقارات الخطر الداهم الأيلة للسقوط مارست دورها وعاينت عشرات المناطق بنطاق الحي لتأمين حياة وأرواح المواطنين تمهيدا لإزالتها فوريا عقب إنهيار منزلين وسقوط اكثر من 9 قتلي و5 مصابين بسبب التصدعات والشروخات المفاجئة بمنطقتي الرجبي وطه الحكيم بطنطا والمحلة.

وتابع مسئولو اللجنة الهندسيه المشكلة لفحص المباني لإخلاء وغلق 22 عقار صادر لهم قرار إزالة للخطورة الداهمة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من إجمالي 31 عقار .

كما تم وضع إعلان على هذه العقارات برقم القرار وجاري استكمال الإجراءات مع باقي العقارات في نطاق الحي وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المعنية للتنفيذ الإزالة الفورية وفرض كردون أمني وحواجز حول المنازل المشار اليها .

بعد كارثة منزل المحلة.. إخلاء 22 منزلا آيلا للسقوط
بعد كارثة منزل المحلة.. إخلاء 22 منزلا آيلا للسقوط
بعد كارثة منزل المحلة.. إخلاء 22 منزلا آيلا للسقوط
بعد كارثة منزل المحلة.. إخلاء 22 منزلا آيلا للسقوط
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