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حوادث

مسلسل لا ينتهي.. انتشال جثمان غريق جديد بشاطئ النخيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:23 م
انتشال جثة غريق بالنخيل
انتشال جثة غريق بالنخيل
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أحمد بسيوني

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب غرق بعدما تسلل إلى شاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر فجر اليوم، مخالفًا قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


تلقي قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بغرق شاب بشاطئ النخيل فجر اليوم.


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وعلى الفور هرعت القوات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق شاب يدعي نادر على زكريا 21 عام من القاهرة بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشار جثمانه، الذي تم نقله إلى المشرحة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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