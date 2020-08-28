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أخبار العالم

2066 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل الوضع الوبائي وتفشي فيروس كورونا فيها.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 2066 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 36.371 اختبارا.

وارتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشيه حتى اليوم إلى 112.000 إصابة، من بينهم 20.055 إصابة نشطة حتى الآن.

ووصف الوزارة الوضع الصحي لـ 414 شخصا بأنه خطير، من بينهم 114 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 894 شخصا.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين منذ قرابة شهر ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لفشله في إدارة أزمة كورونا، والوضع الاقتصادي المتردي هناك.

وقالت دائرة الإحصاء الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المحال والشركات لا يمكنها الاستمرار اكثر من 3 أشهر في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
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