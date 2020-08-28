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مرأة

تعلمي طريقة عمل الروج المات باحترافية في المنزل .. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:57 م
طريقة عمل الروج المات
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
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آية التيجي
جميعنا يخشى شراء المكياج من الخارج، خوفا من أن يكون مقلدا ويتسبب في مشاكل للبشرة، والتي تسرع من ظهور التجاعيد، وعديد من مشاكل البشرة المختلفة، لذا دعينا نتعلم طريقة عمل المكياج في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

وقالت الميكب ارتست الشهيرة دينا راغب، انه كثيرا ما تبحث الفتيات عن لون احمر الشفاه المناسب لها و لبشرتها، و تعجز عن إيجاد اللون الذي تفضله، كما تفضل دائما ان تجد احمر شفاه ثابت لا يتأثر علي مدار اليوم.

وأوضحت دينا راغب في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، انه يمكن صناعة احمر الشفاه باللون المفضل لكي في المنزل، وذلك بخطوات بسيطة بمكونات غير مكلفة.

مكونات تحضير الروج المات في المنزل 

كريم كونتور
بلاشر باللون الذي تفضليه يمكن ان يكون باللون الوردي
3 نقاط من كريم الأساس الخاص بك
 
خطوات تحضير الروج المات في المنزل :

الخطوة الاولي: ضعي جزء من أفتح لون من الكونتور لديك.
الخطوة الثانية: ضعي كريم الأساس.
الخطوة الثالثة: ضعي البلاشر.
الخطوة الأخيرة: اخلطيهم جيدا لتحصلي على اللون الذي تفضليه، و ضعيه في عبوة لكي تستخدميه وقتما تشائين.
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل طريقة عمل الروج المات بإحترافية في المنزل
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