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فن

أغلى الحبايب.. مادلين طبر بصحبة دريد لحام وإيمان.. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:09 م
ايمان ودريد لحام
ايمان ودريد لحام وايمان
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محمد بدران

نشرت  الفنانة مادلين طبر صورة قديمة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مادلين طبر  برفقة الفنان السوري دريد لحام والفنانة ايمان وعلقت على الصورة قائلة "أغلى الحبايب".

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "القمر اخر الدنيا" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز ، أحمد كرارة ، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

وشاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة

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اغلى الحبايب

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