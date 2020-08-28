حميات إمبابة: قوة كورونا قلت والإصابات لم تعد شرسة

أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل الفترة السابقة وحالات الاصابة الحالية ليست بالصورة الشرسة التي كانت عليه خلال شهر مارس وابريل الماضي، قائلا: "قوة الفيروس نفسه قلت وحتى لو تمت الاصابة بتبقى مش بنفس الصورة الشرسة".





وأوضح الدكتور ماهر الجارحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن الخطورة الحالية تكمن في الشباب الذين يتحركون ويخالطون الكثيرين سواء في الشوارع أو الكافيهات ولا تظهر عليهم علامات حمل الفيروس، ثم ينقل الفيروس لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وطمأن الدكتور ماهر الجارحي، المصريين على وضع إصابات كورونا في ظل الارتفاعات الحالية، قائلا: "الارتفاع مش بالصورة اللي تقلقل وكنت متوقعة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التزام فى العيد ودخول فصل الصيف والتوجه للمصايف والافراح اللى بدأت تعود".

https://www.youtube.com/watch?v=pakTIMmMTFI