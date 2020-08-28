في حضور كبار الشخصيات العامة.. مرتضى منصور يفتتح منشآت الزمالك الجديدة.. وإطلاق اسم أشرف صبحي على الصالة.. ومسجد لطبيب محمد مشالي.. وناد جديد خلال عام

افتتح مسؤولو نادي الزمالك، صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بجانب مسجد طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي بالنادي وذلك في حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم النادي السابقين .





وتواجد كلا من طارق يحيي وأيمن منصور وأحمد عبد الحليم و مجدي شلبي وعمر النور وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم ومصطفى نجم وأحمد سمير نجوم فريق الكرة السابقين بالنادي الزمالك في مقر القلعة البيضاء.





كما حضر سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق ، الأمين العام لنقابة المحامين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعاطف فهمي عضو نقابة المهن الموسيقية بناء على دعوة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.





وتواجد أيضا فاروق جعفر نجم فريق الكرة السابق بالنادي وعمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ووليد مهدى مندوبا عن نادي بيراميدز ورؤساء اتحادات ألعاب القوى وكرة السله والكاراتيه والبلياردو وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وقام المستشار مرتضي منصور بإطلاق اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع الصالات الجديدة بالنادي الأبيض، والذي يتضمن صالات الكاراتيه والجودو بالزمالك.





كما افتتح الزمالك منشآت النادي بالإضافة إلى المسجد الجديد الذي أطلق عليه مجلس الإدارة " مسجد الدكتور محمد مشالي".





أشرف صبحي يشيد بمنظومة الزمالك





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الافتتاحات التي تتم اليوم في نادي الزمالك تعد طفرة عظيمة ، مشددا على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير للرياضة مشيدا بهذه التطويرات في القلعة البيضاء.





ووجه صبحي خلال افتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بالنادي اليوم، الشكر لمرتضى منصور علي هذا المجهود والعمل بشكل شخصي من أجل نهضة الزمالك وتطويره.





وتابع وزير الشباب والرياضة بأن الزمالك منظومة اجتماعية ورياضية قوية وممتازة ونسعي جميعا من خلال القلعة البيضاء وغيرها للنهوض بالرياضة المصرية .





تعهد جديد من مرتضى منصور لـ أعضاء نادي الزمالك





تعهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الانتهاء من فرع النادي بالسادس من أكتوبر خلال عام واحد فقط.





وأضاف أنا دائم الحرص على تطوير منشآت النادي حتى أصبحت منشآت عالمية تليق باسم نادي الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية .





تفقد وزير الرياضة مجمع الصالات





تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجمع صالات كرة السلة والطائرة المفتوحة بنادي الزمالك وكذلك صالة محمد حسن حلمي.





وأشاد صبحي بالتطورات والتجديدات والطفرة التي تمت في صالات الزمالك والجهد الكبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.





افتتاح مسجد طبيب الغلابة محمد مشالي





وطلب "منصور" من جميع الحاضرين لحظة دخوله المسجد قراءة الفاتحة على روح الدكتور محمد مشالي تقديرا لما قدمه من رسالة إنسانية عظيمة طوال حياته.





أحمد مرتضي منصور : هدفنا إنشاء استاد الزمالك





وأكد أحمد مرتضي أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير .





كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخرى وأيضا المنتخبات.





وشدد أحمد مرتضي على أن مجلس الإدارة يسعي دائمًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.





وتابع أحمد مرتضى أن الفترة المقبله ستشهد البدء بإنشاء فرع النادي بـ 6 اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي، موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.





مرتضى منصور يشكر وزير الرياضة

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره اليوم في افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك.





وأضاف "منصور" في حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة، أن صبحي يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه.





حرب الدهشوري: اليوم عيد جديد للزمالك





أكد اللواء حرب الدهشوري، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن اليوم هو عيد جديد لنادي الزمالك بعد الإنشاءات الجديدة التي تم افتتاحها.





وقال الدهشوري: "اليوم استمرار مسيرة العطاء الذي يقدمها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بالإنجازات والطفرة الانشائية العظيمة المتواجدة بالنادي في الوقت الحالي".





وتابع: "طبعا لا بد من شكر وتقدير لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وتواجد الأعضاء والجموع المشاركة وفرحتها بهذه الطفرة أمر عظيم".









وزير الإنتاج الحربي السابق: مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا لتطوير نادي الزمالك

أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا أثمر كثيرا علي النادي ، موضحا أن النادي تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.





وأضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة: " الأمور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضة حقيقية، وأنا سعيد جدا بالنشاط الاجتماعي الأسري في الزمالك علي عكس السابق، وأصبح هناك مكان مميز تجلس أنت وأسرتك وأصدقائك بهدوء ونظافة فيه".





وتابع وزير الإنتاج السابق، أن هناك جهدا من المستشار مرتضي منصور واضح بالنادي وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالي ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الأمور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وإدارته على عمل ذلك.





وختم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".





هاني زادة: طفرة إنشائية غير مسبوقة بالزمالك





أكد هانى زادة عضو مجلس إدارة النادي أن ما يحدث في نادي الزمالك طفرة إنشائية غير مسبوقة في تاريخ القلعة البيضاء.





وتابع زادة أن افتتاحية اليوم لبعض المنشآت والصالات الرياضية هو جزء من نجاح المجلس الحالي وما يقدمه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي من مجهود.





وأضاف :"منذ أن أتينا إلى الزمالك وهدفنا هو خدمة الأعضاء وإسعاد جماهيره ولن ندخر جهد في ذلك" .