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رياضة

بعد اقترابه من الدوري الإنجليزي .. تعرف على تاريخ ميسي مع فرق البريميرليج

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تتزايد الأنباء عن مفاوضات ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، عن طريق والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الانضمام إلى صفوفه الموسم القادم واللعب مجددًا تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا، وهي الأنباء التي وإن تحولت إلى حقيقة فإنها ستكون بمثابة كابوس لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يحمل الأرجنتيني رقمًا مخيفًا في مواجهاته معها.

تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي يعني التعاقد مع سلاح فتاك لم تستطع أي من أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في إيقافه على مدار مواجهاته معها، إذ خاض مواجهات ضد 6 فرق هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال، وهز شباكهم جميعًا، ولم يستثني أحدًا منهم.

وخلال مواجهاته أمام الأندية الإنجليزية بشكل رسمي في دوري أبطال أوروبا، والتي وصل عددها إلى 34 مباراة، نجح ميسي في تسجيل 26 هدفًا وصناعة 8 أهداف آخرين، أي أنه يساهم في تسجيل هدف أمام الفريق الإنجليزية في كل مباراة.

وجاء أرسنال كأكثر المتضررين من ميسي إذ تلقت شباكه من البرغوث الأرجنتيني 9 أهداف كاملة خلال 6 مباريات فقط، بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، كما سجل 4 أهداف في 6 مباريات أمام مانشستر يونايتد وهدفين في 4 مباريات أمام ليفربول ومثلهما في مرمى توتنهام في مباراتين، و3 أهداف في 10 مباريات أمام تشيلسي، وهو معدل التسجيل الأقل له أمام الفرق الإنجليزية.

وسيفلت مانشستر سيتي من الأرجنتيني في حال ضمه، إذ يعتبر السيتيزنز أحد الضحايا المفضلين لميسي بين الفرق الإنجليزية، بعدما سجل في مرماه 6 أهداف خلال 6 مباريات خاضها أمامه، كما صنع 3 أهداف أخرى سكنت مرمى أصحاب القميص السماوي.
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