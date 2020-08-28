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محافظات

افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:30 م
افتتاح دار لخدمة
افتتاح دار لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب
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عبد العزيز جمال
أشادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية  بافتتاح مقر استضافة مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان وذلك خلال فترة علاجهم بمستشفى 57 3 57 ، والتي تمولها يقوم عليها مؤسسة '"حفيظة النواوي"" للخدمات الاجتماعية غير الهادفة للربح.

وأكدت على دعم وتحفيز وتشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة المجتمعية، تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.

كما توجهت نائب المحافظ بالشكر لكل من ساهم فى هذا العمل العظيم الانسانى و المجهودات المبذولة تخفيفًا عن مرضى السرطان وذويهم برعاية وزارة التضامن الإجتماعي ، تأكيدا على العمل وتفعيل المبادرة القومية التي اطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

وتم افتتاح مقر دار الاستضافة لمرضى السرطان وأطفالهم في ٢٤ شارع نفعي متفرع من شارع زين العابدين بالسيدة زينب بحضور آمين صندوق مؤسسة حفيظة النواوي للرعايه الاجتماعية ايمن ابو بكر والمستشار /اشرف واصل صاحب الفكرة وعضو مجلس الأمناء وإشراف محمد عباس رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمهندس باشراف الشيتي نائب رئيس مجلس الإدارة ود .شريف الجبلي.

كما شارك بالحضور العديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع يتقدمهم سفير دولة تشاد وايمن عبد الموجود وكيل أول وزارة التضامن ومحمد السيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ود. مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب.

كما شارك في الافتتاح عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم والزائرين مصطفي بكري عضو مجلس النواب ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ والمستشار اسلام واصل والمستشار محمد واصل والمحاسب حامد الليثي عضو مجلس الأمناء ومن مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية مديرة العلاقات العامة والاعلام.

افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
افتتاح دار مجانية لخدمة أطفال مرضى السرطان بالسيدة زينب.. صور
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