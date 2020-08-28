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حوادث

تحت تهديد السلاح| سائق توك توك يتعدى جنسيا على سورية في شقتها بأكتوبر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:35 م
اغتصاب سورية
اغتصاب سورية
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ندى حمودة- أحمد مهدي
القت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض علي سائق توك توك اقتحم شقة سيدة سورية الجنسية وتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح. 


وتلقى اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة، اخطارا بتعرض سيدة سورية لهتك العرض والتعدي الجنسي علي يد سائق توك توك بمنطقة اكتوبر ثان. 


انتقلت علي الفور قوة امنية بعدما اخبرتهم السيدة بانها اوهمت الشاب برغبتها في التعرف عليه وحصلت علي رقم هاتفه فتم الاتفاق معها علي استدراجه لشقتها وما ان اتصلت به هاتفيا وحضر للشقة تم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.


وافادت التحريات بان السيدة اثناء دخولها لشقتها وبرفقتها طفلها فوجئت بالمتهم يلاحقها ويدفعها بالقوة داخل الشقة ثم اقتادها للحمام وقام بتجريدها من ملابسها تحت تهديد السلاح وهتك عرضها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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