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رياضة

المصري يتجه لإقالة طارق العشري ويفاوض مختار مختار لخلافته ..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:29 م
مختار مختار
مختار مختار
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس النادي المصري استقر على توجيه الشكر إلى الكابتن طارق العشري، المدير الفني للفريق البورسعيدي، في ظل النتائج الذي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن المصري دخل في مفاوضات جادة مع الكابتن مختار مختار من أجل توليه مسئولية تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة بعد فسخ عقد العشري.

وأوضح: "هناك مشاكل بين الإنتاج الحربي والكابتن مختار مختار وهو ما يستغله نادي المصري من أجل التعاقد مع مختار وإقالة العشري" .

وكانت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد لجأت- بدءًا من الجولة الـ23- إلى الاعتماد على تحليل الدم، بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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