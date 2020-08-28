المصري يتجه لإقالة طارق العشري ويفاوض مختار مختار لخلافته ..فيديو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس النادي المصري استقر على توجيه الشكر إلى الكابتن طارق العشري، المدير الفني للفريق البورسعيدي، في ظل النتائج الذي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن المصري دخل في مفاوضات جادة مع الكابتن مختار مختار من أجل توليه مسئولية تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة بعد فسخ عقد العشري.





وأوضح: "هناك مشاكل بين الإنتاج الحربي والكابتن مختار مختار وهو ما يستغله نادي المصري من أجل التعاقد مع مختار وإقالة العشري" .



