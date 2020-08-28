اعتبارا من أول سبتمبر.. دير السريان يبدأ في استقبال الزيارات

أعلن دير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون عن استقبال الزائرين من مستقلى السيارات الملاكي والميكروباص فقط اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.





، أنه سيتم أيضا استئناف خلوات الأباء الكهنة بموجب حجز مسبق على أحد أرقام الهواتف المحمولة عبر تطبيق واتس اب اعتبار من أول سبتمبر القادم. وذكر بيان صادر اليوم، عن دير السيدة العذراء مريم السريان

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كما أعلن الدير اعتذاره عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعى ، مع الامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم او السعال او التهاب الحلق او اى أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسيه، قد استقبل في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.





وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إن أسقف إيبارشية هولندا عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهايولاهاي.