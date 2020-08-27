البابا تواضروس يستقبل مطران الكرسي الأورشليمي والراهب تيمون السرياني

اقرأ أيضا:



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أهدى من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.





وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات مصرية الشحنة إلى مطار بيروت، وتضمنت الشحنة حوالي 12 طنا من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية.