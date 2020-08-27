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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مطران الكرسي الأورشليمي والراهب تيمون السرياني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:03 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه حضر اللقاء القس فيلوباتير نصر كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته السيدة نيللي توفيق. 

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وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، ولمجمع كهنة الايبارشية في رحيل الأب الحبيب القمص لوقا سيداروس.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أهدى من خلال أسرة أبناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وحملت طائرات مصرية الشحنة إلى مطار بيروت، وتضمنت الشحنة حوالي 12 طنا من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية. 

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