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مرأة

للمواسم... طريقة عمل الدجاج المحشى بالفريك

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:01 ص
للمواسم... طريقة
للمواسم... طريقة عمل الدجاج المحشى بالفريك
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أسماء عبد الحفيظ

تفضل ربة المنزل عمل الدجاج المحشى بالفريك،فى المواسم وبالأخص موسم عاشورا لذلك تقدم لك طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك.

تقدم الشيف توتا مراد طريقة عمل الفراخ المشوية خلال برنامج سفرة وطبلية المذاع علة قناة صدى البلد بخطوات سهلة وبسيطة لتنال إعجاب أسرتك.

المكونات
فرخه وزن ١٢٠٠
فريك مغسول ومنقوع ربع ساعة في ماء دافئ
بصل مفروم
فلفل أخضر مفروم
سمنة
ملح وفلفل
بهارات لحمة
بابريكا
فص ثوم مفروم
زبد
كيس حراري

الطريقة
تحمر البصلة في السمنة ونضيف الفلفل الرومي والملح والفلفل والبهارات الدجاج ويتم تشويحهم لمدة دقيقتين ويضاف الفريك والزيت ويقلب لمدة ٥ دقائق ونضيف الماء الساخن حتى ينضج وتحشو الدجاجة.

وتدخل كيس حراري ونضيف الزبد وملح وفلفل وتررك لمدة ٣٠ دقيقة.

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