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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يصل جوبا لحضور توقيع اتفاق السلام

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وصل إلى جوبا لحضور توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. 

وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى الاثنين المقبل، "لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق".

وقال ياسين في تصريحات لـ"سكاي نيوز" إنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد "جيش تحرير السودان"، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.

كما رحب اللواء ياسين إبراهيم ياسين بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنها "مرحب بها للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيها التدريب المطلوب".

ورغم أن الاتفاق المرتقب لن يشمل حركات ذات وزن كبير، مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية-شمال، فإن كثيرين يعلقون آمالا لإنهاء النزاعات الأهلية.

وقبل التوقيع على اتفاق السلام، رشحت تفاصيل مسربة عن نصه وبعض بنوده وإن لم تؤكدها أي من الأطراف رسميا، ولعل أبرز البنود هو منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي.
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