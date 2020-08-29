احذري الوزن الزائد.. فتاة تحكي تجربة إصابتها بمرض خطير

بعد إلقاء اللوم عليها لزيادة وزنها، وإرجاع السبب في ذلك إلى الإكتئاب وكثرة حضور الحفلات لسنوات، تم تشخيص إصابة فتاة أمريكية بسرطان الغدة الدرقية.





وبدأت كاثرين ميك، من أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، والبالغة من العمر 33 عامًا ، تشعر بإعياء في سن الـ 23 عامًا ، ولم تكن تتوقع أنها ستقضي سنوات من أجل أخذ مرضها على محمل الجد.





واعتادت « ميك» حسب ما ذكرته صحيفة «مترو البريطانية» على المشي لمسافة ستة أميال في اليوم دون أي مشكلة، ولكن ذات يوم شعرت "بإرهاق شديد" لدرجة أنها اضطرت إلى الاتصال بأمها لاصطحابها في منتصف الطريق خلال مسيرتها اليومية.





وأخذت والدتها كاثرين مباشرة إلى الطبيب، حيث تم إرسالها لإجراء فحوصات الدم ، لكن النتائج عادت كالمعتاد، ثم بدأت كاثرين في اكتساب الوزن ببطء في البداية، بعد أن تعافت من مرض فقدان الشهية، الذي عانت منه في سن المراهقة.





لكن عندما ذهبت كاثرين إلى الطبيب، وضح لها أن زيادة وزنها نتيجة الإفراط في تناول الطعام و حضور الحفلات والاكتئاب - قال مساعد الطبيب إنني بخير، وسحب رسمًا توضيحيًا على طبق، ليوضح لي الكمية التي يجب أن أتناولها-.







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وأشارت الفتاة الإمريكية: " لم أعد طالبة جامعية ، وكنت بحاجة إلى التوقف عن الحفلات مثل أي واحدة، وعندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها، استيقظت كاثرين وهي تختنق من لعابها، تقول: "لم أستطع ابتلاعها".





وبعد بضع دقائق، اتصلت بمساعد الطبيب في اليوم التالي، وقالت: " ربما أصبت بعدوى في الحلق، لقد أُخذت مضادًا حيويًا لكن الأمر استمر على ما هو عليه، وفي غضون عشرة أشهر، اكتسبت 40 رطلًا على الرغم من أنني كنت أعيش على السلطة و الأكل المعتدل، ووافقت على إرسالي لإجراء مزيد من فحوصات الدم ، لكن الأمر كان طبيعيًا مرة أخرى".

وتابعت: "لقد طلبت الدكتورة فحص بالموجات فوق الصوتية وقالت: كل شيء على ما يرام، دعينا فقط نزيد من مضادات الاكتئاب الخاصة بك، واعتقدت بصدق أنني سأجن، وكنت أجلس وأبكي فقط؛ لأنني لم أستطع معرفة ما هو الخطأ معي، كنت أعلم أن شيئًا ما كان خطأ، ولكن الدم كان طبيعيًا لذا اعتقدت أنني مجرد إرهاق، كنت أتضور جوعًا، وحاولت ممارسة الرياضة ، لكنني تعبت أكثر فأكثر".

وأكملت: " لقد وصلت إلى النقطة التي شعرت فيها بالإرهاق من أبسط الأشياء، كان صوتي ينقطع بينما كنت أتحدث وسأختنق من كل شيء، و بعد سنوات من البحث ورؤية أطباء حصلت كاثرين أخيرًا على المساعدة التي احتاجتها عندما قابلت طبيبًا نصحها بإجراء موجات فوق الصوتية للكتلة في حلقها، وأصبحت سعيدة لأنها أخذت هذه النصيحة".

وأردفت كاثرين: "ذهبت لرؤية طبيب والدتي الذي أخبرني أنني بحاجة إلى إنقاص وزني، وأنني مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وأنه سيقوم بتناول مضادات الاكتئاب للمرة الثالثة، وأن فرصة وجود أي خطأ في الغدة الدرقية في عمري كانت ضئيلة أو لا شيء، و أخبرته أنني لن أغادر حتى أجري فحصًا بالموجات فوق الصوتية وأدار عينيه قبل أن يتقدم ليشعر برقبتي".





و نبهت: " كانت هذه المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص بذلك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات - توقف مؤقتًا-، ثم قال: حسنًا ، يمكنك إجراء الموجات فوق الصوتية، لكن ربما لا يوجد شيء، لافتةً: وقبل أربعة أيام من عيد ميلادها الـ 26 ، اتصلت الممرضة لتخبر كاثرين بوجود عقيدة في الغدة الدرقية لديها وأنها ستحتاج إلى خزعة - فحص لتشخيص مرض الإصابة بالسرطان-.





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وأفادت أنه في 10 سبتمبر 2013 قيل لها أنها مصابة بسرطان الغدة الدرقية الحليمي المتقدم، مبينةً: "شعرت بالارتياح والغضب، فكان هناك الكثير من الغضب، وكان من الجيد أن أعرف أنني لست مجنونًا ولكن معرفة أنني شعرت بهذه الطريقة كان أكثر من اللازم، كنت أتمنى أن أواجه الأطباء أو طلبت إجراءا قانوني تم اقتراحه علي ولكني كنت غاضبةً جدًا ومتألمةً لدرجة أنني لم أرغب في مواجهتهم".





واسترسلت: "لقد جعلني الأمر أكثر غضبًا لأن طبيبي لم يفحصني أبدًا ، لكن الممرضة فعلت ذلك، كنت غاضبًا جدًا طوال الوقت - ولكن بعد ذلك تحولت إلى حال جيد، رغبت أن يكون حالي أفضل، و خضعت لاستئصال كامل للغدة الدرقية ، حيث تمت إزالة الغدة الدرقية بالكامل ، وكذلك العقد الليمفاوية المحيطة بها، و بعد الجراحة ، كان عليها إجراء ثلاث فحوصات للتحقق من انتشار السرطان ، ومريت بفترة شاقة للتعافي".

ونوهت: "كنت في عزلة لمدة أسبوع في المنزل ، ولم أستطع أن أكون على بعد 50 قدمًا من الجميع، وكان العلاج صعبًا، و كانت والدتي هي مقدم الرعاية الخاص بي وكانت تذهب معي في كل موعد، حيث أن وضعك في حالة قصور الغدة الدرقية يعني أن جسمك لا يحتوي على هرمون الغدة الدرقية فيه، ولم أتمكن من تنظيم درجة حرارة جسدي، ولم أستطع العمل أكثر من ثلاث ساعات في اليوم وشعرت بضعف شديد لدرجة أنني لم أستطع رفع رأسي".





واستطردت: "أخبرني الطبيب أنني سأشعر بذلك، وكنت كأني أموت في غضون أربعة أيام ، وغضب ني في اليوم الثالث، لأنه كان يجب علي أن أتناول نظامًا غذائيًا خاصًا خالٍ من اليود قبل أن أتمكن من تناول اليود المشع، و بدأ شعري يتساقط بشكل كبير في كتل، كان هذا كله بينما كانت رقبتي لا تزال تتعافى من الجراحة".





وألمحت: "لقد شعرت بالفزع - ولكن أسوأ جزء كان العزلة، مشيرةً: "جعل اليود لعابي يحرق حلقي وتقيأت في اليوم الأول، واضطررت إلى تنظيف قيئي؛ لأن أمي لا يمكن أن تكون بالقرب مني في أي مكان، و كنت أسمع كلبي يجلس خارج باب منزلي ويبكي ولا أستطيع أن أكون في أي مكان بالقرب منها. "بفضل الجراح ، دفع كل شيء من خلاله وتم إعلان خلوي من السرطان في 27 أكتوبر".





وأبانت: "لحسن الحظ ، أصبحت الآن خالية من السرطان - لكن لا أزال أكافح من أجل معرفة أن المرض قد انتهي لفترة طويلة ، لكن هناك فرصة لعودة المرض لديها حاليًا، خاصة مع وجود عقدة في سرير الغدة الدرقية تم اختبارها غير حاسمة بثلاث خزعات، وقالت: "إنه مجرد تذكير دائم بأنني قد لا أكون دائمًا خالية من السرطان".



ويعتقد جراح كاثرين أنها أصيبت بالسرطان لمدة عشر سنوات على الأقل قبل التشخيص، حيث قالت: "أتذكر أنه قال إن لدي أكثر أمراض الغدة الدرقية التي شاهدها لدى شخص أقل من 60 عامًا بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض على الشخص ، فهذا يعني أن الانتشار قد بدأ".









" ومن المحتمل أن يكون التشخيص المبكر قد منع انتشار المرض وكذلك منع الحاجة إلى اليود المشع، وربما شفيت للتو بالجراحة، وتم تشخيص كاثرين أيضًا بمتلازمة تكيس المبايض ( PCOS ) وقصور الغدة الدرقية، وبسبب رفض أعراضها لسنوات عديدة ، تسببت زيادة وزن كاثرين في "اختلالات هرمونية عديدة".









"بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض ، قائلةً: " الآن أنا عقيمة ويجب أن أتحكم في متلازمة تكيس المبايض من خلال تحديد النسل ، وكذلك مراقبة مستويات السكر والأنسولين لدي، و اكتشفنا أن سرطان الغدة الدرقية يخفي مرض الغدة الدرقية الحاد. "أنا الآن سأظل أخذ دواء سينثرويد لبقية حياتي للسيطرة على قصور الغدة الدرقية بعد الجراحة".











"ويتم أيضًا إجراء اختبار كل ستة أشهر للكشف عن مرض الغدة الجار درقية ، وأيض الكالسيوم ومقدمات السكري، وتعتقد كاثرين أنها شُخصت خطأ؛ لأنها كانت امرأة شابة تعاني من مشاكل في الصحة العقلية، قائلةً: "أعتقد أن مرضي العقلي جعلهم يعتقدون أنني كنت أبالغ في رد الفعل، وصدم جراح واختصاصي الغدد الصماء، و لم يصدق أي منهما مدى تقدمه لأنه ليس شائعًا".

" ونصحني الجراح باتخاذ إجراءات قانونية وأتمنى حقًا أن أتخذ ذلك، ولحسن الحظ ، عولج قولونني باليود المشع، و لم يكن لدي أي مشاكل العالقة، وأكبر المخاوف في الوقت الحالي هي الآثار المحتملة للإشعاع، و قيل لي إنني الآن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في وقت لاحق من الحياة - وبشكل أكثر تحديدًا ، سرطان الدم.







" وتقول كاثرين إن تأثير تجربتها على صحتها العقلية - يصعب وصفه - في السنوات الخمس الأولى ، وكانت سعيدة فقط لكونها خالية من السرطان، و فقدت الوزن الذي اكتسبته ، وركضت مسافة 5 كيلومترات لجمع الأموال لمكافحة السرطان في الذكرى الخامسة لإجراء الجراحة".





"ولكن الآن هناك غضب مستمر عليها مواجهته - قائلةً: "الخوف شيء لا أحد يحذرك منه"، والمواعيد نصف السنوية مخيفة للغاية في كل مرة يكون صوتي أجش أو أشعر بالتعب الشديد أشعر بالخوف، وأسوأ شيء هو أنني لن أثق في الأطباء مرة أخرى، أنا أثق في اختصاصي الغدد الصماء ولكن هذا كل شيء إلى حد كبير، أجد صعوبة في رؤية طبيب عام لأنني لا أثق بهم أبدًا".