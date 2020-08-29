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رياضة

تحليل دم للاعبي المقاولون العرب للكشف عن كورونا قبل مواجهة الجونة بالدوري

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:31 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لتحليل الدم للكشف عن وباء كورونا، أمس الجمعة، وذلك قبل سفر الفريق إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة .

من جانبه، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 19 آخرين.
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