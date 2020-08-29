تحليل دم للاعبي المقاولون العرب للكشف عن كورونا قبل مواجهة الجونة بالدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لتحليل الدم للكشف عن وباء كورونا، أمس الجمعة، وذلك قبل سفر الفريق إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة .





من جانبه، ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.



