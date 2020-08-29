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مرأة

لتفتيت رمل الكلى والمثانة.. ٩ فوائد لتناول التين البرشومى

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول  التين  البرشومى.

تعرف علي فوائد تناول  التين  البرشومى:

1 ـ يجلو رمل الكلى والمثانة.
2 ـ ينفع في خشونة الحلق والصدر والقصبة الهوائية.
3 ـ يغسل الكبد والطحال.
4 ـ يدر البول
5 ـ ولعلاج كسل الأمعاء
6- يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنيسيوم".
7- يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.
8 - التين غذاء غني بالألياف ذات الفوائد الجمة في الوقاية من سرطان الأمعاء وخفض الكوليسترول؛ وبالتالي إبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب.
9 - التين مصدر مهم للمعادن، ويأتي على رأسها "البوتاسيوم". فللبوتاسيوم دور مهم في الوقاية من خطر القاتل الصامت، أي ارتفاع الضغط الشرياني إذ يمنع تكرس صفائح "الكوليسترول" على باطن الشرايين، ويقوم بطرد الفائض من معدن "الصوديوم" خارج الخلايا فيحافظ على توازن السوائل.
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