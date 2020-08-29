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محافظات

للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:56 ص
ولادة قصيرية لسيدة
ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
شهد مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة للمرة السابعة على التوالى نجاح ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) وذلك وسط إستقرار لحالة المولود والأم ليضاقطف ذلك للسجل المشرف لابطال الجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والعاملين والاداريين والفنيين.

وفى بيان لإدارة المستشفى أوضحت فيه أن الحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد بأسوان شهد للمرة السابعة على التوالى قدرة الأطباء والطاقم الطبى كاملًا على تخطى الصعاب ونجاحهم فى حالة ولادة قيصرية . 


وكانت قد استقبل مستشفى أسوان للعزل سيدة حامل فى شهرها التاسع مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لها حتى نجح الفريق الطبى فى إجراء ولادة قيصرية لها. 

وقد عمت الفرحة كافة أرجاء المستشفى بحالة الولادة السابعة وذلك تحت إشراف رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصى، وبمشاركة الدكتور أحمد أبو القاسم سنيور نسا وتوليد ، والدكتور فؤاد محمد سنيور نسا وتوليد ايضًا،  والدكتور إيهاب عطية أطفال مبتسرين، والدكتور محمد عبد المنعم أطفال مبتسرين، ومس سعاد السيد عبد الرحيم مديرة التمريض، ومستر محمد طارق مشرف عام التمريض.

هذا بجانب مشاركة مس إبتسام أحمد شحات  تمريض حضانة،  ومس لبنى سيد نوارى تمريض حضانة، ومس مبروكه حسين  تمريض العمليات، ومس آلاء أشرف  تمريض العمليات،  ومس هبة محمد ثابت تمريض العمليات .

كما شارك فى الولادة القيصرية الدكتورة فاطمة الزهراء سعيد مكافحة العدوى، ومستر سيد السعداوى فريق مكافحة العدوى،  وكرم عبد الفتاح من عمال العمليات،  وقدمت إدارة مستشفى أسوان التخصصى للعزل شكرها لكل من ساهم فى هذا العمل.
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
للمرة السابعة.. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قصيرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.. صور
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