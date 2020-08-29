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أخبار العالم

بعد استقالة شينزو آبي.. محمد بن زايد: ساهم لجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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منار نور
وجه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني بعد استقالته من منصبة لأسباب صحية.

وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقًا استراتيجية جديدة..كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أمانًا وسلامًا وازدهارًا.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة". 

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته لأسباب صحية.

وقال آبي إنه خشي أن تتأثر قراراته كرئيس للوزراء بمرضه، واعتذر للشعب الياباني لعدم إتمام مدته.

ويعاني آبي، البالغ من العمر 65 عاما، التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، لكنه قال إن حالته ساءت في الفترة الأخيرة.


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