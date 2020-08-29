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سيارات

آبل تكشف عن دعمها لسيارات جديدة في الفترة القادمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:01 ص
آبل
آبل
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أماني نوار

قالت شركة آبل الشهير في مجال صناعة الهواتف ، انها تدعم الان برنامجها " كاربلاي" من شاشات المالتيميديا  في عدة طرازات.

 

وكشفت آبل، ان برنامج كار بلاي سيعمل على العديد من الطرازات الخاصة الجديدة بفولفو ،وبوليستار وكذلك سوبارو  وغيرها من الشركات والعلامات التجارية.

 

وقالت الشركة، ان هذا الدعم سيكون مع ios 14  ، والذي من المنتظر أن يتم إطلاقه في شهر سبتمبر ، ومن أجل التمتع بهذه الخاصية ، يجب أن يتم استخدام الكابل الخاص بهاتفك الذكي ، للتحكم في السيارة.

 ومن  المعروف أن عشاق علامة التفاحة آبل يرغبون دائما في استخدام آبل كار بلاي الذي تتيح للعملاء عرض شاشة هاتف الآيفون الخاص به على شاشة السيارة ، حيث يتم الاعتماد على تكنولوجيا التحكم باللمس ، والتي ستجدها في غالبية السيارات الحديثة.

 

واكدت آبل ، أنه في الايام القادمة سيتم إصدار كابل مخصص إلى هذا الامر سيصدر خصيصا من اجل تفعيل هذه الخدمة في جميع السيارات الحديثة التي تحتوي على تكنولوجيا إتصالات عالية .

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