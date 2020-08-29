رئيس جهاز العبور: استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات للقضاء على المظاهر العشوائية



وفي ذات السياق، أضاف رئيس الجهاز، أن لجنة الإزالة والسحب بالاشتراك مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بمواصلة أعمالها في القضاء على المظاهر العشوائية، والمتمثلة في الباعة الجائلين الذين يفترشون حرم الطريق مما يعطل حركة مرور السيارات وحرية المواطنين في رصيف آمن.



كما وجه المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بالجهاز، بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بأحياء المدينة المختلفة وخاصة الطريق الرئيسي، وكذا قص وتهذيب وصيانة الحدائق بالمدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

