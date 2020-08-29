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اقتصاد

الإسكان: بدء صب أسقف الدور الخامس علوي بعمارات JANNA بمدينة ملوي الجديدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:27 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور الخامس علوي بعمارات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر والجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة بـ ٣٢ عمارة (أرضي + ٧ أدوار متكررة) بإجمالي ١٠٢٤ وحدة سكنية.

وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوي الجديدتين، أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض أسقف الدور الرابع علوي بالإضافة إلي أعمدة الدور الخامس علوي بإجمالي حوالي ٦٨ سقفا و٨٥ جنطة أعمدة تم الانتهاء من صبها بالمشروع بإجمالي كمية خرسانة حوالي 30 ألف م٣ حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي ٣٥٪ بالمشروع، باستثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه في مجالي الإسكان والطرق، وجارٍ تنفيذ أعمال المباني تباعا بالأدوار التي تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بها.


وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه علي جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال التشطيبات، حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد أحمد الدكروري، إلى أنه تم حجز ١٢٩ قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولي من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، والتي شهدت إقبالا على الحجز من قبل المواطنين، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة لموقع العمارات بالمرحلة الأولى، وجارٍ استكمال أعمال الفرمة لموقع قطع الأراضي التي تم حجزها.

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