AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل فى رفع تراكمات القمامة بجبل منوف "مقلب منوف العمومى"، والذى يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ (50 مليون جنيه).

ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.

وأكد محافظ المنوفية أن العمل جار على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشددًا بالالتزام بالجدول الزمنى  المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه لتحقيق حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.
رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي
رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي
رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي
رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي
رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 12 حالة تعد فى بركة السبع.. ورفع 140 طن مخلفات فى الباجور

«مياه المنوفية»: 6.33 مليار جنيه إجمالي استثمارات خلال الـ 6 سنوات الأخيرة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم .. ويقرر صرف مكافأة مالية للعاملين

رفع 1150 طنا من تراكمات القمامة و190 أشغال بالبحيرة

نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام يتفقدان عددًا من اللجان الإنتخابية

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع 3000 طن قمامة من مقلب منوف

ترشيحاتنا

12 لاعبا.. الإصابات وكورونا تضرب النادي المصري قبل لقاء الأهلي الليلة

انقلاب باشاغا.. ما علاقة تركيا بإيقاف وزير داخلية الوفاق؟

يشبه خطر سد النهضة.. الرئيس السيسي يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الثانية

سعر الذهب في مصر اليوم

صيد ثمين ونهاية للإخوان.. صحف العالم تلقي الضوء على سقوط الناب الأزرق محمود عزت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور