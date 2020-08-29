رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل فى رفع تراكمات القمامة بجبل منوف "مقلب منوف العمومى"، والذى يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ (50 مليون جنيه).





ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.





وأكد محافظ المنوفية أن العمل جار على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشددًا بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه لتحقيق حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة.



