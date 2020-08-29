رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف العمومي

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل فى رفع تراكمات القمامة بجبل منوف "مقلب منوف العمومى"، والذى يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر بـ (50 مليون جنيه).
ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.
وأكد محافظ المنوفية أن العمل جار على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشددًا بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه لتحقيق حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة.
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن إزالة جميع تراكمات القمامة القديمة الموجودة وإعادة تطوير 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.