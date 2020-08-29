وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 خلال ساعات.. الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة غدا.. قائمة الأوائل تضم أكثر من 30 طالبا.. نسب النجاح قريبة من العام الماضي

ومن المقرر بعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، أن يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020.

وكان قد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة.



وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، واستمرت أعمال تقدير الدرجات حتى يوم 25/8/2020 .



و وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم طوال فترة الامتحانات، تؤكد الأرقام المعلنة أن إجمالي عدد حالات الغش وحيازة المحمول المضبوطة يصل إلى 110 حالات.









ففي اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات "بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي اليوم الثاني من الامتحانات، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي ثالث أيام الامتحانات، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 2 حالة حيازة محمول بمحافظتي البحيرة (إدارة كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط (إدارة أسيوط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









كما تم ضبط الطالب "ع. م" تخصص تشغيل مكني (نظام خمس سنوات) بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك (إدارة وسط الإسكندرية) وبحوزته أجهزة محمول، وتم التحقيق معه وإحالته للشئون القانونية.









وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم 12 إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع. ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، كما عثر معه على هاتف محمول.









كما تم ضبط 4 أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربعة طلاب وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية.









وفي رابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالة غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات "المنوفية – كفر الشيخ – الإسكندرية"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية، صرح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية، بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 17 حالة محاولة غش وحيازة محمول، في "محافظات الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – القاهرة – الفيوم – كفر الشيخ – أسيوط"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي سادس أيام امتحانات الدبلومات الفنية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 33 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا – بورسعيد – المنصورة – القليوبية – الدقهلية"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وفي ثامن أيام امتحانات الدبلومات الفنية، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "الجيزة - القليوبية – الدقهلية – الشرقية – أسوان"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وفي تاسع أيام امتحانات الدبلومات الفنية، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 11 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "القاهرة – الجيزة – المنوفية – الفيوم – القليوبية – الدقهلية - البحيرة"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وفي اليوم العاشر والاخير من امتحانات الدبلومات الفنية، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 7 حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية - الدقهلية"، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









كما أكدت الأرقام المعلنة من وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وصل لـ 20 حالة.











ففي أول يوم من الامتحانات، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









وفي ثاني أيام الامتحانات، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 5 طلاب، وتم عزلهم ونقل بعضهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









وفي ثالث أيام الامتحانات، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، بعض الحالات الصحية المختلفة لـ3 حالات، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية.









وفي رابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020، رصدت غرفة العمليات حالة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا، وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.









وفي سادس أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020، رصدت غرفة العمليات 1 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.