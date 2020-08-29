حقوق عين شمس تشارك في تأسيس المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

أبرم نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون بين كل من كليات الحقوق بجامعات عين شمس ، القاهرة والإسكندرية والمنصورة والبريطانية، ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكذلك كلية الشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بموجبه تم تأسيس دورية علمية قانونية محكمة إلكترونية.





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وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.





كما تم إطلاق موقع الكتروني حديثا تم إطلاقه علي محركات البحث في شهر يونيو ٢٠٢٠. رابط المجلة الذي عن طريقه يمكن الوصول إليها هو: https://ijdjl.journals.ekb.eg/





وذلك من خلال التعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.





ويترأس مجلس إدارة المجلة المستشار / محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته.

وتشكلت هيئة تحرير للمجلة برئاسة المستشار الدكتور / فهر عبد العظيم عمارة ، وعضوية كل من الدكتور السید عبد الخالق (وزير التعليم العالي الأسبق) والدكتور محمد صافی وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس والمستشار الدكتور محمد هانی الغنام والدكتور حسن عبد الحمید والدكتور أشرف جابر والدكتور عبد المنعم زمزم والدکتور ولید الشناوی والدکتـور جـابر عبد الهادی والدکتور إسماعیل سلیم.





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تشكلت للمجلة هيئة تحرير دولية من كل من: البروفیسور دومينيك روسو نائب عميد كلية القانون جامعة السربون بفرنسا ورئيس المحكمة الدستورية العليا بإمارة أندورا شمال فرنسا، والبروفیسور بیارن ميلكيفيك والبروفیسور تشارلز إیمانویل کوتیه الأستاذين بكلية القانون جامعة لافال بكندا. كما قد تأسس للمجلة مجلسًا علميًا من أفضل فقهاء القانون ليتولي أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.





تشكلت سكرتارية المجلة من كل من:

المستشار / أحمد عبد العظيم الجمل

والمستشار / خالد سند ليلة Khalid Sanad

وتقدم أسرة تحرير المجلة دعوة إلى كل السادة الباحثين في القانون أيا كان عملهم أو موطنهم التفضل بزيارة موقع المجلة والتسجيل عليه للاستفادة بما سوف ينشر عليه من أبحاث قيمة تقدمها المجلة مجانا لخدمة علم القانون والباحثين والدارسين.



