الداخلية تضبط ٣٣٩ متهما فى حملات أمنية على بؤر الإجرام خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) وتم خلالها ضبط 339 متهم وبحوزتهم 15 قطع أسلحة نارية، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.





كما تم ضبط (8) قطع سلاح أبيض وضبط (12) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3655) حكم قضائى متنوع وضبط (586) قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (16) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (الجيزة- القليوبية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- قنا) بإجمالى مضبوطات (14) قطعة سلاح (11 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 1 فرد خرطوش) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار".





يذكر أن المذكورين سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- إستعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد، 67سنة،10 سنوات".





وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1423) قطعة سلاح نارى (135بندقية آلية – 233 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 121مسدس– 934 فرد محلى الصنع – 5730 طلقة مختلفة الأعيرة – 1779قطعة سلاح أبيض) و ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهم (بندقية خرطوش – 27 مسدس – 7 فرد محلى – 11 بندقية ضغط هواء – 28 مسدس ضغط هواء – 4طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع)





وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد (2050) قرار إزالة لحالات تعدى على (الأراضى الزراعية ، أملاك الدولة ، الأوقاف ، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (22) مديرية أمن.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (567284) حكم قضائى، عبارة عن (2412) حكم جناية و(199023) حكم حبس و(285355) غرامة و(80494) مخالفة.





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (12) تشكيل عصابى ، ضموا (35) متهمًا، إرتكبوا (68) حادث سرقة متنوع و ضبط (205) قضية أحداث وكشف غموض (35) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (48) متهمًا.





وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بإجمالى (17) متهم بمضبوطات بلغت (1طن و892 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (273440) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (42522 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 47 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6838 موقف عشوائى).