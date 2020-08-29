مدبولي: 1.4 تريليون جنيه استثمارات البترول والمياه والصرف والتموين والطرق الداخلية خلال 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اليوم تستكمل مسيرة الإنجازات في محافظة الإسكندرية، وتفتتح عدة مشروعات هامة تمثل نموذجًا لما يتم إنجازه في كافة محافظات الجمهورية من مشروعات في مختلف القطاعات.





وأضاف "مدبولي"، في كلمته اليوم، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الدولة تنطلق لتحقيق هذه الرؤية من محورين، الأول مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل معالجة الفجوات الناجمة عن زيادة الكثافات في العديد من المدن والأماكن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، والطرق الرئيسية والسريعة، وربط ذلك كله بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، مؤكدًا أن العمل على هذا المحور هو الأسهل من ناحية التنفيذ، والقدرة على الإنجاز، مقارنة بالمحور الثاني، الأصعب والأشد تعقيدًا وهو مشروعات تطوير العمران القائم.





وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات التطوير في المدن والقرى التي يقطنها عشرات الملايين من المواطنين، يكون صعبًا، لأنه نتيجة لعقود طويلة من عدم التطويرالمستمر، وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وقعت هذه المدن والقرى فريسة للإهمال والتدهور في الكثير من مناحي الحياة، مؤكدًا أن الدولة دخلت بتوجيهات من الرئيس السيسي في تطوير كل المدن والقرى المصرية، كي يشعر المواطن، بأنه إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تضاعف مساحة العمران، فإن حياته اليومية البسيطة تشهد تطويرًا نوعيًا.





وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع بشائرالخير الذي سبق افتتاحه كان نموذجًا للمشروعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وكذلك المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم بمحافظة الإسكندرية، والتي تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية المهمة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث تشمل قطاع البترول والذي تمس منتجاته الحركة والحياة اليومية للمواطن، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات،وقطاع التموين الذي يمس الغذاء والمنتجات الأساسية لحياة المواطن.



