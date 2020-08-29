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العزازى: المشروعات التنموية بالإسكندرية بتكلفة استثمارية 100 مليار جنيه.. وترعة المحمودية تحولت من مستنقع إلى شريان مروري حر

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:54 م
اللواء أحمد عزازي
اللواء أحمد عزازي
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شيرين عادل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية ..

وجاءت أهم تصريحات  اللواء أحمد عزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية  كالتالى : 

محور المحمودية طفرة تنموية شارك بها 40 شركة ويوفر 200 ألف وظيفة

قال اللواء أحمد عزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إن مشروع المحمودية يتضمن مجموعة من المحاور الكبرى للسيارات وكباري للمشاه ويصل عددهم الى 22 كوبري للربط بين جانبي المحور.
 
وتابع  عزازي، خلال كلمته في افتتاح عدد من  المشروعات القومية بالإسكندرية، أن إجمالي أطوال كباري المشاة 1360 متر طولي، موضحًا ان محور المحمودية المركزي يضم 6 حارات مرورية في كل تجاه مع تخصيص حارة لأتوبيس النقل العام الكهربائي.

واضاف ان شارك في المشروع 4 مكاتب هندسية استشارية بطاقة 80 مهندس، وتم تنفيذ المشروع بحوالي 30 شركة مقاولات وبحجم معدات تصل الى 1200 معدة ثقيلة، و6 آلاف عامل وفني ومهندس.

واوضح ان مشروع محور المحمودية يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالى 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي 200 ألف فرصة، وهو لحل المشكلة المرورية.

العزازي: ترعة المحمودية تحولت من مستنقع إلى شريان مروري حر 

وأوضح  اللواء أحمد العزازي ، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، إن مشروع ترعة المحمودية ، كان يهدف لتحويل الترعة من مستنقع للمخالفات إلى شريان مروري حر ، ومحور تنموي بطول 22.1 كيلو متر .

وأضاف  عزازي ، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، أن المشروع ينقسم إلى قطاعين ، قطاع مكشوف ، وقطاع مغطى .

وأشار  إلى أنه تمت إزالة المخالفات المستوطنة بالترعة ، بعمق يصل إلى 9 متر، وعمل تدبيش لقاع الترع ، بإجمالي 1.2 مليون متر مكعب .

وأشار " العزازي" ، أنه تم تصريف شبكات صرف مياة الامطار على محور المحمودية ، بعيدا عن شبكة الصرف الصحي بالمدينة .

العزازى: المشروعات التنموية بالإسكندرية قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى الـ100 مليار جنيه

قال اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إنه فى مشروع بشاير الخير 3 تم إسكان 128 أسرة بعد افتتاحها.

وأضاف "العزازى" خلال مؤتمر إفتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية يمحافظة الإسكندرية، أن تلك المشروعات الحضارية تعتبر خير شاهد على إستمرار مسيرة التنمية، ولكنها ليست نهاية المطاف فإنه جارى التنفيذ والبدء فى العديد من المشروعات التنموية تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين بمحافظة الإسكندرية.

وتابع أن تلك المشروعات التنموية بالمحافظة قدرت بقيمة تكلفة استثمارية تتعدى ال 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من تقوم بالإشراف عليها بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى سبيل المثال  مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.
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