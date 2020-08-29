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أخبار البلد

هخلي الجيش ينزل .. ولو البلد ممشيتش مظبوط هسيب مكاني ..15 تصريحا قويا للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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صدى البلد
أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعدد من التصريحات القوية ، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء ، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددا من القضايا الأخرى الهامة ونستعرضها من خلال التقرير التالي : 

-  هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر لو لم تتوقف مخالفات البناء

- لو البلد ممشيتش مظبوط يبقى أسيب مكانى وأمشى من هنا".. و "لو مش عاجبكوا نعمل استفتاء".

- الدولة لن تسمح ولا تتهاون أمام التعديات ومخالفات البناء

- "أنا متابع كويس دور الشباب بمنصات التواصل الاجتماعى، شاركوا أكتر واتصدوا".

-  شكرا على الوعي في أزمتي سد النهضة وليبيا

-  لم يحدث نقص في السلع الأساسية خلال فترة كورونا

- الخيار الوحيد لتنفيذ المشروعات هو الاقتراض

- مبنهدمش جوامع .. وهدفنا مصلحة الشعب 

- قنوات الخارج مش عاوزين مصلحتنا ولو يقدروا يدمرونا هيعملوا كدة 

- هتكلم في كل حاجة تمس مستقبل مصر.. ولن أبيع الوهم للحصول على الشعبية

- مش عاوزين نسيب حد يأثر على فكر الناس ومتنسوش تأثير كورونا

- "إحنا مش بنهدها عشان كارهين، ولكن عشان نعمل مصلحة وتنمية، وياريتكوا تبقوا زينا". 

- المحافظ أو المسئول الذي لا يستطيع التصدي للمخالفات بمنطقته عليه أن يترك مكانه"

- بتألم وبتعذب كل يوم بسبب اللي بيحصل من المواطنين، إحنا أعدى أعاديها وكل واحد في المحافظة لازم ينفذ القانون". 

- هدفنا تقديم علوم مفيدة لطلاب مصر.. وآلاف الخريجين لا علاقة تربطهم بسوق العمل. 

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