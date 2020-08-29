هخلي الجيش ينزل .. ولو البلد ممشيتش مظبوط هسيب مكاني ..15 تصريحا قويا للرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات الإسكندرية

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعدد من التصريحات القوية ، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء ، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددا من القضايا الأخرى الهامة ونستعرضها من خلال التقرير التالي :





- هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر لو لم تتوقف مخالفات البناء





- لو البلد ممشيتش مظبوط يبقى أسيب مكانى وأمشى من هنا".. و "لو مش عاجبكوا نعمل استفتاء".





- الدولة لن تسمح ولا تتهاون أمام التعديات ومخالفات البناء





- "أنا متابع كويس دور الشباب بمنصات التواصل الاجتماعى، شاركوا أكتر واتصدوا".





- شكرا على الوعي في أزمتي سد النهضة وليبيا





- لم يحدث نقص في السلع الأساسية خلال فترة كورونا





- الخيار الوحيد لتنفيذ المشروعات هو الاقتراض





- مبنهدمش جوامع .. وهدفنا مصلحة الشعب





- قنوات الخارج مش عاوزين مصلحتنا ولو يقدروا يدمرونا هيعملوا كدة





- هتكلم في كل حاجة تمس مستقبل مصر.. ولن أبيع الوهم للحصول على الشعبية





- مش عاوزين نسيب حد يأثر على فكر الناس ومتنسوش تأثير كورونا





- "إحنا مش بنهدها عشان كارهين، ولكن عشان نعمل مصلحة وتنمية، وياريتكوا تبقوا زينا".





- المحافظ أو المسئول الذي لا يستطيع التصدي للمخالفات بمنطقته عليه أن يترك مكانه"





- بتألم وبتعذب كل يوم بسبب اللي بيحصل من المواطنين، إحنا أعدى أعاديها وكل واحد في المحافظة لازم ينفذ القانون".





- هدفنا تقديم علوم مفيدة لطلاب مصر.. وآلاف الخريجين لا علاقة تربطهم بسوق العمل.



