شاهد.. محمد رمضان يشارك جمهوره إطلالته في إجازته الصيفية

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بفيديو جديد له ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر رمضان فى الفيديو وهو واقف على المركب الخاص به فى دبى وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
المحترم - البرنس - منور يانجم
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وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
وظهر رمضان فى الفيديو وهو واقف على المركب الخاص به فى دبى وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
المحترم - البرنس - منور يانجم
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محمد رمضان يتمايل على أغنية عبد الحليم حافظ أثناء قضاء عطلته الصيفية.. شاهد
وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.